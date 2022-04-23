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Кабели и провода монтажные
МКЭКШВ
МКЭКШВ 2х2х0,5
Кабель МКЭКШВ 2х2х0,5
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МКЭКШВ 2х2х0,5
0.173
км
52 200,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
МКЭКШВ 2х2х0,5
МКЭКШВ 2х2х0,5
0.112
км
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ООО &quot;ЭЛЕКТРОТЕХ&quot;
Саратов
МКЭКШВ 2х2х0,5
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