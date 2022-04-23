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Кабели и провода монтажные
МКЭ 27-21
МКЭ 27-21 0,2
МКЭ 27-21 0,2
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МКЭ 27-21 0,2
2.435
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МКЭ 27-21 0,2
Норматив:
ТУ16-505.779-80
Год производства:
2006
МКЭ 27-21 0,2
3.635
км
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ООО «ПромКабельСвязь»
Москва
МКЭ 27-21 0,2
МКЭ 27-21 0,2
16.237
км
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ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
МКЭ 27-21 0,2
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