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МКЭ 27-21 0,2

МКЭ 27-21 0,2
2.435
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МКЭ 27-21 0,2
3.635
км
ООО «ПромКабельСвязь»
Москва
МКЭ 27-21 0,2
16.237
км
ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
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