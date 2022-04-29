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МКЭ 26-12 2,5

МКЭ 26-12 2,5
0.285
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МКЭ 26-12 2,5
0.047
км
ООО «ПЭК»
Москва
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