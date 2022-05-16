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МКЭ 26-11
МКЭ 26-11 0,5
МКЭ 26-11 0,5
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МКЭ 26-11 0,5
1.004
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МКЭ 26-11 0,5
Норматив:
ТУ 16.705.375-85
Вид приемки:
вп
Год производства:
2017
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