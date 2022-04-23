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МК 27-21 0,2

МК 27-21 0,2
1.917
км
ООО «ПромКабельСвязь»
Москва
МК 27-21 0,2
55.415
км
ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
МК 27-21 0,2
Под заказ
м
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
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