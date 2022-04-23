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МК 27-11 1,5

МК 27-11 1,5
0.075
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МК 27-11 1,5
2.133
км
ООО «ПромКабельСвязь»
Москва
МК 27-11 1,5
0.089
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МК 27-11 1,5
0.145
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МК 27-11 1,5
2.124
км
ООО «ПЭК»
Москва
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