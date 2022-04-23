Кабель.
Онлайн
Каталог
Войти
Все города
Разместить заказ
Доска заказов
Поставщики
Сервисы
Корзина
Ваша корзина пуста
Каталог товаров
Кабель и провод
Кабели и провода монтажные
МК 27-11
МК 27-11 1,5
МК 27-11 1,5
Сначала мой регион
мой регион
Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
Запросить счет
МК 27-11 1,5
0.075
км
Узнать цену
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МК 27-11 1,5
Норматив:
ТУ 16-505.779-80, ОСТ В 16 0.800.764-80
Вид приемки:
ОС
Год производства:
2019
МК 27-11 1,5
2.133
км
Узнать цену
ООО «ПромКабельСвязь»
Москва
МК 27-11 1,5
МК 27-11 1,5
0.089
км
Узнать цену
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МК 27-11 1,5
МК 27-11 1,5
0.145
км
Узнать цену
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МК 27-11 1,5
МК 27-11 1,5
2.124
км
Узнать цену
ООО «ПЭК»
Москва
МК 27-11 1,5
Фильтры
Наличие
Под заказ
С ценой
Акция
Очистить фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...