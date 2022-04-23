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Кабель и провод
Кабели и провода монтажные
МК 27-11
МК 27-11 1,0
МК 27-11 1,0
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МК 27-11 1,0
3.060
км
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ООО «ПромКабельСвязь»
Москва
МК 27-11 1,0
МК 27-11 1,0
1.238
км
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ООО «ПЭК»
Москва
МК 27-11 1,0
МК 27-11 1,0
0.530
км
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ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
МК 27-11 1,0
МК 27-11 1,0
0.479
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МК 27-11 1,0
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