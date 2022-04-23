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МК 27-11 0,2

МК 27-11 0,2
1.345
км
ООО «ПромКабельСвязь»
Москва
МК 27-11 0,2
5.318
км
ООО «ПЭК»
Москва
МК 27-11 0,2
0.536
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
МК 27-11 0,2
0.591
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
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