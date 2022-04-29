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Кабели и провода монтажные
МК 26-14
МК 26-14 0,08
МК 26-14 0,08
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МК 26-14 0,08
0.125
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МК 26-14 0,08
Норматив:
ТУ 16.К76-210-2006
Вид приемки:
вп
Год производства:
2015
МК 26-14 0,08
1.980
км
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ООО «ПЭК»
Москва
МК 26-14 0,08
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