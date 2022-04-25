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МК 26-13 0,5

МК 26-13 0,5
0.205
км
ООО «Омега»
Чебоксары
МК 26-13 0,5
0.282
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
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