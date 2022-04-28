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Кабели и провода монтажные
МК 26-12
МК 26-12 0,5
МК 26-12 0,5
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МК 26-12 0,5
1.139
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МК 26-12 0,5
Норматив:
ТУ 16.705.375-85
Вид приемки:
вп
Год производства:
2018
МК 26-12 0,5
39.560
км
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ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
МК 26-12 0,5
МК 26-12 0,5
Под заказ
м
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МК 26-12 0,5
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