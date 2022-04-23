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Кабели и провода монтажные
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МГТФЛ 0,2
0.343
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
МГТФЛ 0,2
МГТФЛ 0,2
4.450
км
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ИП Хромова Е.Н.
Москва
МГТФЛ 0,2
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