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Кабели и провода монтажные
МГТФЭ-ОС
МГТФЭ-ОС 0,12
МГТФЭ-ОС 0,12
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МГТФЭ-ОС 0,12
1.050
км
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ООО «ЭлектроТехПром»
Москва
МГТФЭ-ОС 0,12
МГТФЭ-ОС 0,12
1.000
км
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ООО «Диада»
Москва
МГТФЭ-ОС 0,12
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