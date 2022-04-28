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МГТФЭ 4х0,14

МГТФЭ 4х0,14
0.701
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГТФЭ 4х0,14
31.000
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
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