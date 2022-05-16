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МГТФЭ
МГТФЭ 3х0,1
МГТФЭ 3х0,1
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МГТФЭ 3х0,1
0.115
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГТФЭ 3х0,1
Норматив:
ТУ 16-505.185-71
Вид приемки:
вп
Год производства:
2008
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