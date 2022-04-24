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МГТФЭ 2х0,5

МГТФЭ 2х0,5
0.374
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГТФЭ 2х0,5
0.987
км
ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
МГТФЭ 2х0,5
21.941
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГТФЭ 2х0,5
1.418
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГТФЭ 2х0,5
0.015
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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