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МГТФЭ 2х0,5
0.374
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГТФЭ 2х0,5
МГТФЭ 2х0,5
0.987
км
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ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
МГТФЭ 2х0,5
МГТФЭ 2х0,5
21.941
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГТФЭ 2х0,5
МГТФЭ 2х0,5
1.418
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГТФЭ 2х0,5
МГТФЭ 2х0,5
0.015
км
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГТФЭ 2х0,5
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