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Кабели и провода монтажные
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МГТФЭ 2х0,1
0.370
км
32,40 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
МГТФЭ 2х0,1
МГТФЭ 2х0,1
13.035
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГТФЭ 2х0,1
МГТФЭ 2х0,1
2.838
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГТФЭ 2х0,1
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