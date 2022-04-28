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МГТФЭ 2х0,1

МГТФЭ 2х0,1
0.370
км
32,40 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
МГТФЭ 2х0,1
13.035
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГТФЭ 2х0,1
2.838
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
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