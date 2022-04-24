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МГТФЭ 1,5

МГТФЭ 1,5
0.158
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГТФЭ 1,5
0.034
км
ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
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