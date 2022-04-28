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МГТФЭ 0,1

МГТФЭ 0,1
121.361
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГТФЭ 0,1
4.898
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГТФЭ 0,1
2.303
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГТФЭ 0,1
0.050
км
ООО «Диада»
Москва
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