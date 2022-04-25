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МГТФ 2х0,12

МГТФ 2х0,12
0.603
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
МГТФ 2х0,12
0.180
км
ООО «Омега»
Чебоксары
МГТФ 2х0,12
0.687
км
ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
МГТФ 2х0,12
0.664
км
ООО «ТД «Иллион»
Пермь
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