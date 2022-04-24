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МГТФ 2х0,07

МГТФ 2х0,07
0.763
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
МГТФ 2х0,07
0.744
км
ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
МГТФ 2х0,07
2.242
км
ООО «ЭлектроСПБ»
Санкт-Петербург
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