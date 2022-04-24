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МГТФ 2,5

МГТФ 2,5
4.250
км
ООО «Снабкабель»
Чебоксары
МГТФ 2,5
1.272
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГТФ 2,5
23.196
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГТФ 2,5
0.151
км
ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
МГТФ 2,5
6.179
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГТФ 2,5
0.594
км
47,64 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
МГТФ 2,5
0.013
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГТФ 2,5
4.260
км
75,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
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