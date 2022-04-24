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МГТФ 2,5
4.250
км
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
МГТФ 2,5
МГТФ 2,5
1.272
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГТФ 2,5
МГТФ 2,5
23.196
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГТФ 2,5
МГТФ 2,5
0.151
км
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ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
МГТФ 2,5
МГТФ 2,5
6.179
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГТФ 2,5
МГТФ 2,5
0.594
км
47,64 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
МГТФ 2,5
МГТФ 2,5
0.013
км
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГТФ 2,5
МГТФ 2,5
4.260
км
75,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
МГТФ 2,5
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