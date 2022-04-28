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Кабель и провод
Кабели и провода монтажные
МГТФ
МГТФ 0,15
МГТФ 0,15
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МГТФ 0,15
0.091
км
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ООО «ЯрКо»
Красноярск
МГТФ 0,15
МГТФ 0,15
0.090
км
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ООО «ЭнергоТехКомплект»
Новосибирск
МГТФ 0,15
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