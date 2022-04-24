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МГШВЭВ 0,35

МГШВЭВ 0,35
0.130
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГШВЭВ 0,35
1.825
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГШВЭВ 0,35
0.300
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
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