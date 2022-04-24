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Кабели и провода монтажные
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МГШВЭВ 0,14
2.974
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГШВЭВ 0,14
МГШВЭВ 0,14
16.462
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГШВЭВ 0,14
МГШВЭВ 0,14
0.176
км
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ООО ТПК НПО «Максимал»
Чебоксары
МГШВЭВ 0,14
МГШВЭВ 0,14
2.776
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГШВЭВ 0,14
МГШВЭВ 0,14
20.670
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГШВЭВ 0,14
Норматив:
ТУ 16-505.437-82
Цвет:
чёрный
Год производства:
2002
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