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Кабели и провода монтажные
МГШВЭ-1
МГШВЭ-1 2х0,75
МГШВЭ-1 2х0,75
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МГШВЭ-1 2х0,75
0.722
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГШВЭ-1 2х0,75
Норматив:
ТУ 16-505.437-82
Год производства:
2010
МГШВЭ-1 2х0,75
2.567
км
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ООО «Диада»
Москва
МГШВЭ-1 2х0,75
МГШВЭ-1 2х0,75
0.423
км
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ООО «Диада»
Москва
МГШВЭ-1 2х0,75
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