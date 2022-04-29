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МГШВЭ-1 0,5

МГШВЭ-1 0,5
0.627
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГШВЭ-1 0,5
0.217
км
АО «РКК»
Москва
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