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Кабели и провода монтажные
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МГШВЭ 0,12
34.200
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
1.225
км
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
1.450
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
3.635
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГШВЭ 0,12
Норматив:
ТУ 16-505.437-82
Цвет:
белый
Год производства:
2015
МГШВЭ 0,12
0.604
км
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ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
1.190
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
17.100
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
38.687
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
3.432
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
11.606
км
12,54 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
1.613
км
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ООО «АлкоМ»
Санкт-Петербург
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
0.116
км
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
0.003
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
Под заказ
м
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ООО «Диада»
Москва
МГШВЭ 0,12
МГШВЭ 0,12
0.086
км
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ООО «Диада»
Москва
МГШВЭ 0,12
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