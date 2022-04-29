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Кабели и провода монтажные
МГШВ-Т
МГШВ-Т 0,75
МГШВ-Т 0,75
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МГШВ-Т 0,75
0.729
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГШВ-Т 0,75
Норматив:
ТУ 16-505.437-82
Цвет:
белый
Год производства:
2002
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