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Кабели и провода монтажные
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МГШВ-Т 0,14
МГШВ-Т 0,14
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МГШВ-Т 0,14
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГШВ-Т 0,14
Норматив:
ТУ 16-505.437-82
Вид приемки:
вп
Цвет:
красный
Год производства:
2012
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