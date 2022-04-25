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МГШВ-1 1,0

МГШВ-1 1,0
0.542
км
АО «РКК»
Москва
МГШВ-1 1,0
0.164
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГШВ-1 1,0
0.335
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГШВ-1 1,0
0.500
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГШВ-1 1,0
0.868
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГШВ-1 1,0
1.400
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГШВ-1 1,0
0.464
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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