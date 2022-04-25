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МГШВ-1 0,75

МГШВ-1 0,75
0.435
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГШВ-1 0,75
0.275
км
ООО «Диада»
Москва
МГШВ-1 0,75
0.770
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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