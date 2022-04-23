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МГДПО 2х0,2
6.914
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ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
МГДПО 2х0,2
МГДПО 2х0,2
0.044
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
МГДПО 2х0,2
МГДПО 2х0,2
2.578
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГДПО 2х0,2
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