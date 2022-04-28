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Кабели и провода монтажные
МГДПО
МГДПО 2х0,12
МГДПО 2х0,12
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МГДПО 2х0,12
3.067
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МГДПО 2х0,12
МГДПО 2х0,12
0.114
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГДПО 2х0,12
Норматив:
ТУ16-505.871-76
Цвет:
белый
Год производства:
2004
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