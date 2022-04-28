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КВВЭнг(A)-LS 2х2х1,0л

КВВЭнг(A)-LS 2х2х1,0л
0.248
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВВЭнг(A)-LS 2х2х1,0л
0.248
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
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