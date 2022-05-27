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КВВЭнг(A)-LS
КВВЭнг(A)-LS 27х1,0
КВВЭнг(A)-LS 27х1,0
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Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КВВЭнг(A)-LS 27х1,0
0.175
км
270,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВЭнг(A)-LS 27х1,0
Год производства:
2019
Фильтры
Наличие
Под заказ
С ценой
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