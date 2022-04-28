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КЭСФС 4х2х0,2

КЭСФС 4х2х0,2
1.046
км
ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
КЭСФС 4х2х0,2
0.062
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
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