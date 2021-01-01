Кабель КГЭТШ
КГЭТШ 3х10+1х6,0
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КГЭТШ 3х10+1х6,0+3х2,5
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КГЭТШ 3х10+1х6,0+3х4,0
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КГЭТШ 3х120+1х10+3х10
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КГЭТШ 3х120+1х10+3х4,0
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КГЭТШ 3х120+1х10+3х6,0
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КГЭТШ 3х120+1х16+3х10
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КГЭТШ 3х120+1х16+3х4,0
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КГЭТШ 3х120+1х16+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х150+1х10+3х10
Нет предложений
КГЭТШ 3х150+1х10+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х150+1х10+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х150+1х16+3х10
Нет предложений
КГЭТШ 3х150+1х16+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х150+1х16+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х16+1х10
Нет предложений
КГЭТШ 3х16+1х10+3х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х16+1х10+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х25+1х10
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КГЭТШ 3х25+1х10+3х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х25+1х10+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х25+1х10+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х35+1х10
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КГЭТШ 3х35+1х10+3х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х35+1х10+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х35+1х10+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х4,0+1х2,5
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КГЭТШ 3х4,0+1х2,5+3х1,5
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КГЭТШ 3х50+1х10
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КГЭТШ 3х50+1х10+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х50+1х10+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х50+1х10+6х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х50+1х10+9х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х6,0+1х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х6,0+1х4,0+3х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х70+1х10
Нет предложений
КГЭТШ 3х70+1х10+3х10
Нет предложений
КГЭТШ 3х70+1х10+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х70+1х10+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х70+1х10+6х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х70+1х10+9х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х95+1х10
Нет предложений
КГЭТШ 3х95+1х10+3х10
Нет предложений
КГЭТШ 3х95+1х10+3х4,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х95+1х10+3х6,0
Нет предложений
КГЭТШ 3х95+1х10+6х2,5
Нет предложений
КГЭТШ 3х95+1х10+9х2,5
Нет предложений
Производители кабеля КГЭТШ
- ООО «Камский кабель»Пермь
- АО «Сибкабель»Томск
- ООО «Томсккабель»Томск
ГОСТ 31945-2012; ТУ 16.К73-012-95
Расшифровка кабеля КГЭТШ
- Ккабель
- Ггибкий
- Ээластичный экран
- Тизоляция повышенной нагревостойкости
- Шшахтный
Характеристики кабеля КГЭТШ
|Номинальное переменное напряжение
|основных жил 1140 В частотой 50 Гц; вспомогательных жил 220 В частотой 50 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|основных жил 3,5 кВ частотой 50 Гц; вспомогательных жил 1,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 50 МОм/км
|Сопротивление экрана при 20 °С
|не более 1500 Ом/км
|Строительная длина
|не менее 200 м
|Допустимая температура нагрева жил
|90 °С
|Минимальный радиус изгиба
|5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −30 °C до 55 °C
|Срок службы
|не менее 1,5 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля КГЭТШ
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы
2. Изоляция из резины повышенной нагревостойкости. Жила заземления не имеет изоляции. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Экран из электропроводящей резины
4. Разделительный слой из синтетической плёнки и экран из электропроводящей резины. Допускается отсутствие разделительного слоя и экрана
5. Разделительный слой из синтетической плёнки или нетканого полотна. Допускается отсутствие разделительного слоя
6. Одно- или двухслойная оболочка из резины
2. Изоляция из резины повышенной нагревостойкости. Жила заземления не имеет изоляции. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Экран из электропроводящей резины
4. Разделительный слой из синтетической плёнки и экран из электропроводящей резины. Допускается отсутствие разделительного слоя и экрана
5. Разделительный слой из синтетической плёнки или нетканого полотна. Допускается отсутствие разделительного слоя
6. Одно- или двухслойная оболочка из резины
Применение кабеля КГЭТШ
— Кабели предназначены для присоединения шахтных передвижных машин и механизмов к сети на напряжение до 1140 В переменного тока частотой 50 Гц на основных и до 220 В на вспомогательных жилах
— Прокладка и эксплуатация кабелей должна производиться в соответствии с правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах, правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт
— Прокладка и эксплуатация кабелей должна производиться в соответствии с правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах, правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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