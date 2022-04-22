|
Номинальное переменное напряжение
|
основных жил 1140 В частотой 50 Гц;
вспомогательных жил 220 В частотой 50 Гц
|
Испытательное переменное напряжение
|
основных жил 3,5 кВ частотой 50 Гц;
вспомогательных жил 1,5 кВ частотой 50 Гц
|
Время выдержки при испытании
|
5 мин
|
Сопротивление изоляции при 20 °С
|
не менее 50 МОм/км
|
Сопротивление экрана при 20 °С
|
не более 1500 Ом/км
|
Допустимая температура нагрева жил
|
75 °С
|
Минимальный радиус изгиба
|
5 наружных диаметров
|
Диапазон рабочих температур
|
от −30 °C до 55 °C
|
Срок службы
|
не менее 1,5 лет с даты изготовления