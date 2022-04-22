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КГЭШ

КГЭШ 3х16+1х10
0.014
км
744 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГЭШ 3х25+1х10
0.410
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КГЭШ 3х25+1х16
0.110
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КГЭШ 3х35+1х10
0.029
км
2 295 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГЭШ 3х35+1х16
0.032
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КГЭШ 3х4,0+1х2,5
0.029
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГЭШ 3х4,0+1х2,5
0.139
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГЭШ 3х50+1х16
0.090
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
КГЭШ 3х6,0+1х4,0+3х2,5
0.104
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГЭШ 3х25+1х10+3х4,0
0.450
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
КГЭШ 3х16+1х10+3х4,0
0.950
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
КГЭШ 3х25+1х10+3х4,0
0.057
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
КГЭШ 3х35+1х10+3х4,0
0.346
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
КГЭШ 3х95+1х10+3х4,0
0.097
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
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