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Кабель FTP 4 пары cat. 6 (внеш.)

FTP 4 пары cat. 6 (внеш.)
0.038
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
FTP 4 пары cat. 6 (внеш.)
0.915
км
ООО «Ирбис»
Новосибирск
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