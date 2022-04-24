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Кабель FTP 4 пары cat. 5e с тросом (внеш.)

FTP 4 пары cat. 5e с тросом (внеш.)
0.500
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
FTP 4 пары cat. 5e с тросом (внеш.)
0.205
км
ООО «Медиакабель»
Москва
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