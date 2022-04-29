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Кабель FTP 4 пары cat. 5e LSZH/LDPE (внеш.)

FTP 4 пары cat. 5e LSZH/LDPE (внеш.)
0.526
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
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