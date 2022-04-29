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Кабель FTP 4 пары cat. 5e (CU) LSZH

FTP 4 пары cat. 5e (CU) LSZH
2.955
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
FTP 4 пары cat. 5e (CU) LSZH
43.495
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
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