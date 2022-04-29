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Кабель FTP 4 пары cat. 5e (CCA) (внеш.)

FTP 4 пары cat. 5e (CCA) (внеш.)
6.240
км
13,68 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
FTP 4 пары cat. 5e (CCA) (внеш.)
2.800
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
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