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Кабель FTP 4 пары cat. 5e (CCA)

FTP 4 пары cat. 5e (CCA)
7.984
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
FTP 4 пары cat. 5e (CCA)
9.455
км
ООО «Кабель-Арсенал»
Подольск
FTP 4 пары cat. 5e (CCA)
0.547
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
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