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Кабель FTP 4 пары cat. 5 (CU)

FTP 4 пары cat. 5 (CU)
3.651
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
FTP 4 пары cat. 5 (CU)
8.845
км
ООО «МТК-Энерго»
Самара
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