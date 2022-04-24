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Кабели FTP
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FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
Кабель FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
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FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
2.745
км
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ООО «Айсипи»
Москва
FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
0.410
км
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АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
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