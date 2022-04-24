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Кабель FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)

FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
2.745
км
ООО «Айсипи»
Москва
FTP 25 пар cat. 5e (внеш.)
0.410
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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