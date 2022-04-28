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Кабель FTP 2 пары cat. 5e (внеш.)

FTP 2 пары cat. 5e (внеш.)
0.080
км
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
FTP 2 пары cat. 5e (внеш.)
0.211
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
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