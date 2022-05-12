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Кабель FTP 2 пары cat. 5e (CU) (внеш.)

FTP 2 пары cat. 5e (CU) (внеш.)
1.528
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
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