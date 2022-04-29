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FTP 16 пар cat. 5 PVC solid
Кабель FTP 16 пар cat. 5 PVC solid
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FTP 16 пар cat. 5 PVC solid
0.765
км
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АО «Форум электро»
Москва
FTP 16 пар cat. 5 PVC solid
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